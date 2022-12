Malgré un ralentissement de la hausse des prix de l'immobilier ces derniers mois, l'année 2022 est considérée comme l'année la plus dynamique en termes d'immobilier depuis 2015, derrière 2020. Les prix des biens ont ainsi augmenté de 5,6% en Belgique. Et dans votre province?

Pas toujours facile pour le Belge de garder une brique dans le ventre quand les prix de l'immobilier ne cessent d'augmenter. 2022 ne fait pas figure d'exception, bien au contraire. En un an, les prix de l'immobilier ont ainsi augmenté de 5,6% en Belgique, selon le dernier rapport d'Immoweb. Notamment en raison de la hausse des coûts des matériaux provoquée par la crise et l'inflation. En comparaison, ce chiffre était de 6,1% en 2020 et de 4,6% en 2021.

Un appartement en zone rurale

On remarque un intérêt de plus en plus marqué pour les appartements, dont la progression des prix (+5,4%) est désormais équivalente à celle des maisons. "Un resserrement qui marque la fin du véritable boom des maisons survenu suite aux confinements et à un besoin accru d'espace", indique le rapport.

Néanmoins, les Belges n'ont pas perdu leur envie post-Covid d'aller s'installer dans des zones rurales. La Flandre et la Wallonie signent tous deux une nette progression, à savoir respectivement +5,7% et +5,5%. Bruxelles, de son côté, ne fait plus figure de locomotive: les prix de l'immobilier poursuivent leur stabilisation.

Dans les détails, c'est surtout le Luxembourg et le Limbourg qui attirent de plus en plus de candidats-acheteurs. Par conséquent, les prix des biens augmentent sensiblement dans ces deux provinces. Du côté des grandes villes, c'est Mons qui démontre la plus grande progression des prix, suivie par Hasselt. Enfin, largement à la traîne, les villes de Bruxelles et Charleroi ferment ce classement avec une hausse des prix équivalente de +4,4% en 2022.

Le marché semble s'essouffler... Le moment d'investir?

Ces derniers mois, les experts observent un ralentissement de la hausse des prix. Une accalmie qui peut s'expliquer pour deux raisons: premièrement, la fin de la longue période de surchauffe post-covid et deuxièmement, le contexte saisonnier. En effet, la fin de l'année fait partie des périodes les moins actives pour le marché immobilier.

De quoi donner envie aux Belges d'acheter? Si les prix se stabilisent, les taux d'intérêt, eux, ont plus que doublé en Belgique. Une épine dans le pied de nombreux Belges qui, impactés par la conjoncture actuelle, n'ont plus nécessairement le budget nécessaire pour investir dans la maison de leurs rêves. Sur l'année, un ménage moyen a ainsi perdu 22 m² de pouvoir d'achat immobilier. Ce ménage peut désormais se permettre une habitation de 83 m² seulement, contre 105 m² en début d'année.

"Sur le long terme, les primo-acquéreurs qui en ont les moyens ont tout intérêt à sauter le pas", nous explique néanmoins Piet Derriks, Managing Director d'Immoweb. "Malgré la hausse de taux d'intérêt actuelle, les conditions de crédit changeront probablement en faveur des acquéreurs suite à la stabilisation de l'inflation qui arrivera bien tôt ou tard. Même si la temporalité du changement est impossible à prévoir, les propriétaires auront toujours la possibilité de négocier leurs prêts en cours afin de profiter d'une éventuelle baisse de taux dans le futur."

Mais où acheter?

À la recherche d'un bien immobilier, la hausse des prix vous fait peur et vous ne savez pas très bien où chercher? Immoweb a dévoilé son indice des prix pour ce dernier trimestre de 2022. Voici le prix des biens au m² par province.

