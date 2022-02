L'homme d'affaires français Xavier Niel, fondateur du groupe de télécommunications Iliad, a acquis l'Hôtel Lambert, un hôtel particulier en bord de Seine à Paris, pour 200 millions d'euros, rapporte l'agence Bloomberg, sur la base d'une source anonyme.

Il s'agit d'une des plus grandes transactions de l'immobilier privé dans la capitale française. En 2011, l'Hôtel de Soyecourt avait changé de mains pour la somme de 100 millions d'euros.

Xavier Niel a racheté l'Hôtel Lambert au prince qatari Abdallah ben Khalifa al-Thani. Il envisagerait d'y installer une fondation culturelle.

Cet hôtel particulier, situé sur l'île Saint-Louis sur la Seine, a été construit en 1640 par Louis Le Vau, un architecte de la cour qui a également participé à la conception du château de Versailles. Voltaire et Jean-Jacques Rousseau y ont organisé des rencontres littéraires.

Xavier Niel, dont le patrimoine est estimé par l'agence Bloomberg à plus de 7 milliards d'euros, détient une dizaine de demeures de prestige dans la Ville Lumière.

