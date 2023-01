La prochaine édition de Batibouw, le salon de la construction et de la rénovation, se déroulera du 14 au 19 mars sous un format revisité sur le site de Brussels Expo au Heysel, ont annoncé mardi ses organisateurs lors d'un événement presse.

Avec un nombre de jours et un nombre d'exposants réduits, le salon entend se réinventer et répondre aux attentes des exposants et des visiteurs. L'édition 2023 fera pleinement écho à l'actualité économique et géopolitique, en mettant l'accent sur la durabilité et les solutions en matière d'énergie.

Plus qu'un salon d'exposition, l'événement souhaite être un moteur capable d'influencer le secteur de la construction face au défi de la transition énergétique. Plusieurs zones du salon feront donc écho à cette thématique, avec, notamment, des espaces dédiés à l'habitat léger et modulable (tiny houses,...) et à la consommation d'énergie. Les visiteurs pourront y discuter avec des experts des solutions les plus adaptées à leurs besoins. Une "academy zone" permettra aux visiteurs d'assister à des conférences ou encore de s'essayer à des workshops et des démonstrations.

Après deux années marquées par la pandémie de coronavirus (l'édition 2020 du salon avait été annulée et l'édition 2021 organisée sous format virtuel) et une édition 2022 en deçà des attentes en termes de visiteurs, les organisateurs du salon misent sur une fréquentation de plus de 150.000 visiteurs sur six jours, une période de temps plus restreinte que par le passé.

Au total, 500 exposants sont attendus (contre 600 en 2022) sur une surface de 60.000 mètres carrés.

