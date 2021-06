Le bancasseur prend une participation de 50% dans le site immobilier Immoscoop, appelé à prendre une nouvelle dimension, espère-t-il alors que le secteur immobilier est en pleine effervescence.

Immoscoop est une coopération de plus de 350 professionnels de l'immobilier fondée en 2016 et aujourd'hui principalement active en Flandre. Immoscoop est devenu "un challenger" parmi les portails immobiliers. "Numéro 1 dans la région d'Anvers et en croissance dans le reste de la Flandre, Immoscoop compte aujourd'hui 1 million de visiteurs par mois et entretient une offre permanente de plus de 30.000 annonces. La société dispose d'une puissante plateforme en ligne qu'elle souhaite développer", souligne KBC dans un communiqué.

Le bancassureur et 16 courtiers s'associent à 50/50 dans un Immoscoop 2.0 auquel KBC fournira "les ressources financières, l'expertise digitale et la force nécessaires pour poursuivre le développement de sa plateforme immobilière actuelle".

KBC proposera ses produits et services bancaires et d'assurance sur la plateforme Immoscoop directement aux acheteurs et locataires potentiels.

Le bancassureur n'est pas le premier à investir dans un portail d'annonces immobilières. Belfius a pris en 2020 une participation de 30% dans Immovlan, aux côtés de Rossel (35%) et Roularta (35%).

Immoscoop est une coopération de plus de 350 professionnels de l'immobilier fondée en 2016 et aujourd'hui principalement active en Flandre. Immoscoop est devenu "un challenger" parmi les portails immobiliers. "Numéro 1 dans la région d'Anvers et en croissance dans le reste de la Flandre, Immoscoop compte aujourd'hui 1 million de visiteurs par mois et entretient une offre permanente de plus de 30.000 annonces. La société dispose d'une puissante plateforme en ligne qu'elle souhaite développer", souligne KBC dans un communiqué. Le bancassureur et 16 courtiers s'associent à 50/50 dans un Immoscoop 2.0 auquel KBC fournira "les ressources financières, l'expertise digitale et la force nécessaires pour poursuivre le développement de sa plateforme immobilière actuelle". KBC proposera ses produits et services bancaires et d'assurance sur la plateforme Immoscoop directement aux acheteurs et locataires potentiels. Le bancassureur n'est pas le premier à investir dans un portail d'annonces immobilières. Belfius a pris en 2020 une participation de 30% dans Immovlan, aux côtés de Rossel (35%) et Roularta (35%).