Befimmo achève pour l'instant sa mue. Après la sortie de Bourse conclue début 2023, le portefeuille de l'ex-société immobilière réglementée (SIR) vient d'être logé dans un FIIS (Fonds d'investissement immobilier spécialisé) qui conservera et gérera ses actifs.

Jean-Philip Vroninks, le CEO de Befimmo, vient de boucler une année passablement bousculée et compliquée qui a vu Befimmo être progressivement rachetée, au terme d'une offre publique de rachat (OPA) amicale, par le puissant gestionnaire de fonds canadien Brookfield.

Parallèlement, il a dû anticiper avec ses équipes la sortie de Bourse et reloger le portefeuille immobilier précédemment coté dans un FIIS, un fonds d'investissement immobilier spécialisé. Une opération qui, selon les dires de l'intéressé, n'est pas des plus simples administrativement.

Aujourd'hui, cette longue transformation se termine avec l'octroi des dernières autorisations validant la naissance du fonds d'investissement en question, mentionné dans les registres du SPF Finances depuis mai dernier déjà sous le nom "Alexandrite Monnet Belgian Bidco" (n°0780685989).

Il faut dire que l'opération était particulièrement lourde et complexe puisqu'elle concerne le principal propriétaire de bureaux en Belgique et un portefeuille valorisé à près de 3 milliards d'euros réparti sur 60 immeubles de bureaux ou bâtiments multifonctionnels et 10 espaces de coworking sous enseigne Silversquare, soit une superficie bâtie de 900.000 m2 dont la moitié est louée à des institutions publiques belges.

Passé la mue du véhicule, Jean-Philip Vroninks tient à insister sur le fait que rien ne changera dans la stratégie qu'il s'était fixée lors de son arrivée à la tête de la société, avant même le lancement de la procédure de rachat par Brookfield. "Nous avons pour philosophie de valoriser au mieux notre portfolio mis en location en le gérant efficacement et en le rénovant si nécessaire pour correspondre aux dernières attentes du marché urbain que nous ciblons et qui évolue rapidement ces dernières années. Nous allons également faire tourner davantage nos actifs, vendre et acheter plus souvent que précédemment", résume le patron.

Le Quatuor n'est pas à vendre. Le ZIN ne l'est plus

Et de fait, les équipes de Befimmo viennent de finaliser la vente d'une très grande partie du portefeuille Fedimmo: il s'agit de toute une série d'immeubles de bureaux décentralisés rachetés il y a une vingtaine d'années à l'Etat belge (SPF Finances) et que Befimmo estime peu judicieux de garder plus longtemps sous gestion vu les investissements à consentir. Selon nos informations, la paire réunissant la holding Straco (Bruges) et DownTown - les acquéreurs les plus offrants - aurait mis plus de 100 millions d'euros sur la table pour devenir propriétaires de ces actifs immobiliers disséminés jusqu'aux confins du pays.

Quatuor. Le complexe situé dans le quartier nord à Bruxelles comprend quatre bâtiments reliés les uns aux autres par un vaste jardin intérieur, ouvert au public et conçu comme un oasis de verdure et de calme. © Befimmo

"Par contre, notre nouvel actionnaire est venu renforcer les moyens de nos ambitions en termes de solvabilité et de liquidité. Je sais que des bruits courent dans le marché ; mais nous n'avons aucune raison de mettre en vente des actifs immobiliers flambant neufs et bien loués comme le Quatuor ou même comme le ZIN, dont les travaux vont bon train et pour lequel nous avons un moment cherché un partenaire institutionnel pour diminuer le risque financier lorsque nous étions coté en Bourse", prévient Jean-Philip Vroninks.

Dans le même esprit, les filiales Silversquare (opérateur de coworking) et Sparks (salles de réunion partagées) vont poursuivre leur expansion. Silversquare est sur le point d'inaugurer ses nouveaux bureaux liégeois et le chantier du centre de Louvain-la-Neuve va bon train. Quant à Sparks, la nouvelle venue, son antenne bruxelloise idéalement logée dans l'immeuble Central (ex-Shell Building), propriété de Befimmo récemment rénovée juste en face de la gare Centrale, rencontre déjà un beau succès. Une deuxième localisation est dans les cartons.

