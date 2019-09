Ixelles se rapproche de la barre des 500.000 euros pour les appartements

Le nombre d'appartements existants mis en vente est en recul actuellement. Ce qui n'empêche pas les prix de poursuivre leur hausse. A Ixelles, l'appartement type s'étend sur 139 m2 et est affiché en moyenne à 493.500 euros. Sur le plan locatif, Evere devient un placement de plus en plus intéressant.

A Ixelles, le loyer moyen est désormais de 1.423 euros pour un appartement d'une superficie de 115 m2. © belga image

Le marché immobilier bruxellois surfe à nouveau sur une vague particulièrement glissante ces derniers mois. Le nombre de transactions relevées lors de ce premier semestre est 5,4% plus élevé que lors du premier semestre 2018. Un nouvel élan qui permet de retrouver les standards de 2016 et de 2017. Il témoigne en tout cas de la vitalité du marché qui profite, comme c'est le cas depuis longtemps maintenant, de taux hypothécaires extrêmement bas. Un contexte qui se traduit également dans les données livrées en exclusivité pour Trends- Tendances par le bureau d'expertise de Crombrugghe & Partners et qui sont relatives aux prix des appartements existants (à partir de 85.000 annonces immobilières publiées ces trois derniers mois sur le site Immovlan.be).

