L'investissement dans l'immobilier commercial en Belgique a atteint des sommets en 2022, selon des calculs du consultant immobilier CBRE.

Le volume total d'investissement aurait ainsi atteint 8,56 milliards d'euros l'an dernier, soit 2,6 milliards d'euros de plus par rapport au précédent record de 2020. A lui seul, le marché bruxellois des bureaux représente 54% du volume total, soit 4,65 milliards d'euros, constate CBRE, pour qui "ce record d'investissements témoigne de l'attrait toujours plus grand du marché belge et de ses fondamentaux, aussi bien pour les investisseurs belges qu'internationaux."

Si la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt a assombri le tableau, CBRE rappelle que "les biens immobiliers basés sur des baux indexés offrent traditionnellement une protection contre l'inflation" et souligne que "les fondamentaux du marché se montrent solides à long terme."

