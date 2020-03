Nova Mons, qui regroupe les sociétés ION et Kumpen RED, a présenté mardi le projet immobilier de revitalisation de l'ancien site de Belgacom et de la place de Bootle. La demande de permis sera à l'enquête publique jusqu'au 1er avril 2020. Le budget est de 60 millions d'euros.

Présenté mardi, Nova Mons a pour objectif de donner un nouveau visage à l'ancien site de Belgacom et à la place de Bootle, tout près de la Grand-Place. Ce projet, initié il y a plusieurs années, est "avant tout une large réflexion urbanistique", selon ses promoteurs. Son objectif est d'offrir aux habitants du quartier de nouveaux espaces verts conviviaux où la mobilité douce sera largement favorisée.

Le plan de revivification comprend des appartements, des logements, des bureaux, des commerces, de l'horeca ainsi que des espaces polyvalents. "Ce projet redynamisera le quartier, qui récupérera une âme et son activité d'antan", annoncent les promoteurs.

Le budget de Nova Mons est de 60 millions d'euros et est porté par les développeurs immobiliers ION et Kumpen RED, propriétaires depuis 2016 des bâtiments de Belgacom à Mons.

Le dossier est actuellement soumis à l'enquête publique, pour une durée de 30 jours. Selon les promoteurs, il devrait recevoir l'avis du fonctionnaire délégué de la Région wallonne dans le courant du premier quadrimestre 2021. Les travaux pourront alors commencer. Le chantier commencera par la création de parkings en sous-sol et se poursuivra par la construction des sept immeubles. Le projet devrait être finalisé au dernier quadrimestre 2024.

Les porteurs du projet ont indiqué qu'ils organiseront, durant les différentes phases du chantier, des séances d'information destinées aux riverains proches du site.

