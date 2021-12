Inclusio, un investisseur immobilier engagé dans le logement locatif abordable, a investi plus de 40 millions d'euros depuis son introduction en Bourse en décembre 2020, a déclaré Inclusio lundi en annonçant trois nouvelles acquisitions.

Celles-ci ont eu lieu en Flandre occidentale. Inclusio a ainsi acheté deux villas à Bruges et à Wevelgem où des personnes handicapées vivent sous la supervision d'une équipe de soignants. Elle a également repris un immeuble de neuf appartements à Oudenburg. "Au cours de l'année 2021, Inclusio aura investi plus de 40 millions d'euros dans l'immobilier social dans les trois Régions de Belgique, dépassant ainsi les objectifs annoncés lors de son lancement sur Euronext Bruxelles en décembre dernier", selon le communiqué de presse de la société. Au début du mois, l'investisseur immobilier social a également annoncé que, pour la première fois, son portefeuille comptait plus de mille propriétés louables. Inclusio est cotée à la Bourse de Bruxelles depuis le 10 décembre 2020. L'offre au public initiale a permis de lever 60 millions d'euros.

