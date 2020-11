La société immobilière réglementée (sir) Aedifica a vu les revenus locatifs de son cinquième trimestre (du 1er juillet au 30 septembre) atteindre 47,3 millions d'euros, en hausse de 35%, a-t-elle annoncé vendredi.

La sir spécialisée dans l'immobilier de santé (maisons de repos, de soins...), dont l'exercice financier 2019/2020, qui a commencé le 1er juillet 2019, a été prolongé de six mois jusqu'au 31 décembre 2020, disposait au 30 septembre d'un portefeuille immobilier d'une valeur de 3,5 milliards d'euros.

Aedifica a poursuivi son expansion internationale au cours du trimestre sous revue, avec un total d'environ 355 millions d'euros d'investissements annoncés ou réalisés sur 24 sites dans les six pays où la société opère (Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Suède et Finlande).

Aedifica indique que la pandémie de Covid-19 "n'a pas eu d'impact matériel" sur ses résultats au 30 septembre. Quant à l'impact du coronavirus sur le taux d'occupation, il fait l'objet d'un suivi permanent, "mais les paiements locatifs restent stables et rien n'indique à ce jour que la capacité de paiement locatif des opérateurs serait compromise."

Pour la totalité de son exercice prolongé, Aedifica propose un dividende brut de 4,60 euros par action. Le dividende (final) de l'exercice prolongé sera payé en mai 2021.

