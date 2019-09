Xior, société immobilière réglementée (sir) spécialisée dans le logement étudiant, a conclu un accord (soumis à des conditions suspensives) en vue de l'acquisition d'une résidence pour étudiants à Madrid. La valeur totale de l'investissement s'élève à environ 85,4 millions d'euros.

"Cette résidence pleinement opérationnelle de 464 unités (528 lits) est stratégiquement située sur le campus d'une des universités privées les plus prestigieuses de Madrid et présente en outre un potentiel de développement additionnel d'environ 200 lits supplémentaires", explique la société belge spécialiste des "kots" étudiants dans un communiqué.

Xior acquiert 80% auprès de la société immobilière au sein de laquelle la résidence est détenue et exploitée et qui développera également le terrain. Les 20% restants sont conservés par le propriétaire et l'exploitant actuel de l'université, qui est aussi le vendeur.

Avec cette acquisition, le volume d'investissement annoncé en Espagne et au Portugal par la sir belge atteint environ 139 millions d'euros, soit plus de la moitié de l'objectif d'au moins 250 millions d'euros annoncé quand Xior a fait son entrée sur la péninsule ibérique en mars 2019.