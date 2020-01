C'est devenu une habitude. Elle fait d'ailleurs un peu jaser sur la Croisette tant les projets belges sélectionnés pour les Mipim awards sont chaque année toujours plus nombreux. Et 2020 ne dérogera pas à la règle.

Cinq promoteurs belges défendront leur chance le 12 mars lors du salon international des professionnels de l'immobilier qui se déroule à Cannes du 10 au 13 mars.

On y retrouvera le Chirec pour l'hôpital Delta à Auderghem (Assar Architect), Besix Red pour l'immeuble résidentiel The Cosmopolitan situé à Bruxelles-Ville (Bogdan & Van Broeck), citydev.brussels pour l'ensemble résidentiel Tivoli Green City à Molenbeek (BEAI, architectesassoc., ADRIANA), Red Cross Flanders pour l'hotel Red Cross Care Hotel à Zuienkerke (POLO Architects) et enfin Immobel pour le redéveloppement immobilier du site historique Granaria Island à Gdansk (Pologne), mené par les architectes RKW Architektur + Kwadrat Studio Architektoniczne.

citydev.brussels pour l'ensemble résidentiel Tivoli Green City à Molenbeek © (BEAI, architectesassoc., ADRIANA)

Besix Red pour l'immeuble résidentiel The Cosmopolitan situé à Bruxelles-Ville © (Bogdan & Van Broeck)

Red Cross Flanders pour l'hotel Red Cross Care Hotel à Zuienkerke © (POLO Architects)

Le Chirec pour l'hôpital Delta à Auderghem © (Assar Architect)

Cinq promoteurs belges défendront leur chance le 12 mars lors du salon international des professionnels de l'immobilier qui se déroule à Cannes du 10 au 13 mars. On y retrouvera le Chirec pour l'hôpital Delta à Auderghem (Assar Architect), Besix Red pour l'immeuble résidentiel The Cosmopolitan situé à Bruxelles-Ville (Bogdan & Van Broeck), citydev.brussels pour l'ensemble résidentiel Tivoli Green City à Molenbeek (BEAI, architectesassoc., ADRIANA), Red Cross Flanders pour l'hotel Red Cross Care Hotel à Zuienkerke (POLO Architects) et enfin Immobel pour le redéveloppement immobilier du site historique Granaria Island à Gdansk (Pologne), mené par les architectes RKW Architektur + Kwadrat Studio Architektoniczne.