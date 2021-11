Le choix de l'investisseur

Mons et Charleroi

Les prix de référence (appartement de 80 m2) continuent leur croissance, tant à Charleroi où ils sont affichés à 102.875 euros (+ 9,4%, 180 unités à vendre) qu'à Mons où ils atteignent 166.250 euros (+ 12,8%, 556 unités), selon les chiffres d'Immovlan. Pour le marché locatif, les loyers de référence grimpent toujours pour la cité carolo (725 euros, + 16% en un an) et pour Mons 775 euros (+ 11,5%). Une situation qui entraîne toujours des rendements bruts élevés (6,70% à Charleroi et 4,45% à Mons).