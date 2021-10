Le choix de l'investisseur

Arlon

Les prix des appartements anciens mis en vente à Arlon se rapprochent des prix pratiqués en Brabant wallon (Nivelles et Wavre), selon les chiffres d'Immovlan. Ils passent désormais la barre des 200.000 euros et sont affichés à 203.050 euros pour l'appartement de référence de 80 m2. Des prix en hausse de 12,8% en un an. Les loyers sont aussi en augmentation (820 euros, + 6% en un an). Des évolutions qui entraînent un léger recul du rendement brut, à 3,9%.