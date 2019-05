Immo: investir dans le social, une bonne affaire?

De plus en plus d'investisseurs confient les clés de leur appartement neuf à des agences immobilières sociales. Un mécanisme qui garantit un rendement fixe et évite les tracas de la gestion locative pendant 15 ans. Tant les investisseurs que les promoteurs et les pouvoirs publics semblent s'y retrouver. Jusque quand ?

A Anderlecht, une partie des 156 unités développées par Cores Development, dans le cadre de son projet La Laiterie, est proposée comme investissement via une Agence immobilière sociale. © DDS+