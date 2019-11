Immo: Bruxelles veut prendre de la hauteur

Pour accueillir plus de 5.000 nouveaux habitants par an d'ici 2025, Bruxelles doit densifier son territoire. Les pistes pour y parvenir sont multiples. Dont celle de construire des immeubles bien plus hauts qu'aujourd'hui, histoire d'économiser du foncier et de valoriser les " skylines ".

© Getty images

Les Bruxellois vont devoir s'habituer à lever davantage la tête à l'avenir. Pas autant qu'à New York ou à Londres. Mais un peu plus haut qu'aujourd'hui. Le gouvernement bruxellois (PS, Ecolo, DéFI) a détaillé dans sa déclaration de politique régionale sa volonté de favoriser le développement d'immeubles élevés. Une manière de diversifier la densification du territoire. Une manière aussi de doper l'attractivité et l'image de Bruxelles par le biais de l'un ou l'autre geste architectural. Une stratégie dans l'air du temps qui épouse les lignes de certains promoteurs immobiliers mais pas vraiment celles de la plupart des habitants, le plus souvent rétifs à l'idée de voir les bâtiments prendre de la hauteur. " D'aucuns ont associé ce choix politique à l'érection de tours, fait remarquer l'urbaniste de l'UCLouvain Pierre Vanderstraeten. Il s'agit d'un raccourci. Cette problématique est bien plus complexe que cela vu les enjeux démographiques actuels. "

...

