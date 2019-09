Immo: après la densification, place à la végétalisation à Bruxelles

Pour trouver un coin de verdure, rien de tel que le sud de Bruxelles, petit paradis des amateurs de villa avec jardin. Un privilège qui n'est toutefois pas donné à tout le monde. Pour rééquilibrer l'offre en la matière, la végétalisation de toute la Région devient une volonté de plus en plus marquée. S'il s'agit d'un argument de vente par excellence, les enjeux sont bien plus larges.

LES PROMENADES D'UCCLE - Le projet de 298 logements est bordé d'une zone Natura 2000. © Debby Termonia

A l'entrée, le slogan laisse peu de place au doute. Affiché en vert sur une pancarte de deux mètres sur trois, en lettres grasses, il traverse tout le bas-côté de la rue Engeland, à Uccle, dont le macadam est aussi lisse que le crâne de Fabien Barthez : " La forêt, votre jardin ". Dix mètres plus loin, seconde attaque, si le candidat acquéreur n'a pas encore bien compris le concept : " Un nouveau quartier au coeur de la nature ". Pour une fois, le slogan ne semble pas trompeur. Les Promenades d'Uccle, un ensemble de 298 logements développé par Besix Red et Matexi, est niché sur le plateau d'Engeland. Une zone Natura 2000 borde ce vaste site de 12 hectares, qui semble être l'un des derniers écrins de verdure bruxellois avant de basculer vers la Flandre. Un positionnement qui n'oblige pas, comme c'est souvent le cas, d'user de l'outil marketing que représentent aujourd'hui les espaces verts pour survendre les biens. " Difficile de faire plus vert qu'ici, sourit Frédéric van Marcke de Lummen, directeur Belgique du promoteur Besix Red, tout heureux de s'être battu pendant 15 ans (et 12 recours) pour voir ce projet sortir de terre. Il s'agit d'un véritable parc urbain. Ce développement permet d'assurer un environnement de qualité aux habitants et un environnement sain, notamment en matière de qualité de l'air. "

...

