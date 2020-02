Le marché immobilier en province de Liège a affiché une bonne santé en 2019 avec une augmentation de 7% par rapport à 2018, contre 6% en Wallonie. Le prix des maisons a augmenté tandis que celui des appartements est resté stable après deux années de hausse, ressort-il mercredi du baromètre des notaires.

Le prix médian des maisons (hors immeubles de rapport, fermes et villas de luxe) a progressé de 6% en province de Liège, soit la plus forte hausse de Wallonie. Les prix médians varient entre 97.500 euros à Trois-Ponts, 152.500 euros à Engis, 165.000 euros dans l'arrondissement de Liège, 210.000 euros à Waremme, 254.000 euros à Jalhay et 292.500 euros à Verlaine

Les appartements sont eux stables, au sommet de 155.000 euros atteint en 2018. Waremme et Huy affichent les prix médians les plus élevés, respectivement de 180.000 euros et 165.000 euros. La tendance est toujours à l'acquisition de biens neufs.

Une certaine stagnation apparaît également au niveau des garages, relèvent les notaires. La mobilité et la proximité des axes autoroutiers constituent un critère important quant au choix du lieu d'achat, notent-ils encore. Les taux des crédits hypothécaires étant amenés à rester attractifs, les notaires se montrent optimistes pour 2020.

