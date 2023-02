Galeria Karstadt Kaufhof, le propriétaire de l'enseigne Inno, a pris la décision de vendre ses grands magasins belges. L'entreprise allemande en difficulté doit éponger d'urgence plusieurs dizaines de millions d'euros de dettes.

La nouvelle a filtré dans les médias allemands il y a déjà plusieurs jours: la chaîne de grands magasins allemande Galeria Karstadt Kaufhof met sa filiale belge Inno en vente. Selon Der Spiegel et Handelsblatt, repris par le magazine belge spécialisé Gondola, la vente des 16 succursales concernées devrait l'aider à rembourser sa montagne de dettes. Une restructuration plus large du groupe est également en tête de gondole.

Les 16 magasins belges concernés emploient environ 1.000 personnes.

La chaîne allemande a clôturé l'exercice financier 2022 avec des résultats bénéficiaires, une première depuis plusieurs années. Selon Gondola, une des causes de la situation précaire du groupe était l'absence d'un canal de ventes en ligne accompli et des parts de marché ainsi perdues face aux nouveaux acteurs de ce segment. Désormais, les ventes en ligne comptent parmi les facteurs qui contribuent à l'amélioration de la situation financière des magasins belges Inno.

16 magasins, 1.000 emplois

La vente programmée de ces derniers, qui devrait rapporter des dizaines de millions d'euros, n'a pas encore été enclenchée. Et la société allemande n'a donné jusqu'ici aucune précision quant à son calendrier. Chez nous, les 16 magasins concernés (dont trois à Bruxelles) emploient environ 1.000 personnes, dont l'emploi devrait être incertain dans les prochains mois. Certains murs historiques idéalement situés, comme dans la rue Neuve, dans le goulet Louise ou sur le boulevard Tirou à Charleroi, ont une valeur marchande qui devrait intéresser nombre d'investisseurs immobiliers.

Départ ou pas, le bail commercial reste de mise Redevco (groupe Brenninkmeijer), qui a racheté en 2001 pour 866 millions d'euros le portefeuille immobilier commercial de GIB Immo (GB/Inno/BM), est toujours aujourd'hui propriétaire des murs des magasins Galeria Inno bruxellois (rue Neuve/goulet Louise/Bascule) et des succursales d'Anvers (Meir), Gand et Namur. Il a par contre revendu depuis longtemps ceux de Charleroi et d'Ostende et n'est pas concerné par les autres implantations. Gilles Bourgoignie, à la tête du département Développement chez Redevco Retail Belgium, nous confie ne pas encore avoir reçu de confirmation officielle de l'information relayée par la presse allemande. "La décision de Galeria Karstadt Kaufhof, si elle se confirme, ne modifie en rien les contrats de bail en cours avec l'occupant actuel ou le futur", précise-t-il à ce stade.

Les seize department stores présents en Belgique. © DR

