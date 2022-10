En cas d'oubli, vous pourrez actualiser le loyer même des années après. Mais sans effet rétroactif au-delà des trois derniers mois.

L'indexation des loyers n'a jamais été un sujet aussi sensible. La crise énergétique et l'inflation grimpante déstabilisent le marché locatif. L'indexation actuelle exceptionnelle incite certains locataires à donner leur renom alors que les propriétaires sont eux-mêmes confrontés à l'augmentation des prix et des travaux d'isolation. Pourtant, dans le cadre d'une saine gestion locative, un propriétaire se doit d'augmenter le montant du loyer à la date anniversaire du bail. Ceci est bien évidemment encadré par la loi. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle est automatique. Que vous soyez à l'aise ou non avec cette clause du contrat, il est préférable d'en passer par là. Demander l'indexation du loyer à son locataire n'est jamais évident. Et dans le présent contexte, vous pouvez même ressentir une certaine réticence à l'idée de le faire. Surtout si le locataire est charmant et respectueux. N'est-ce pas risquer de le perdre? Par ailleurs, ce dernier ne pourrait pas comprendre cette hausse du loyer. De trop nombreux locataires payant leur loyer en temps et en heure s'attendent souvent à ce que les propriétaires ne les augmentent pas, sans parler de la flambée actuelle des coûts énergétiques. Ainsi, précisez verbalement lors la signature du bail que vous indexerez le loyer chaque année. Car un locataire trop enthousiaste à l'idée de signer pourrait négliger cette partie. Plus vous serez clair dès le départ sur ce point avec le locataire et plus vous éviterez les problèmes par la suite. En cas d'oubli, vous pourrez actualiser le loyer même des années après. Mais sans effet rétroactif au-delà des trois derniers mois. Evitez toutefois de demander ces trois mois d'arriérés car cela risquerait grandement de créer des tensions entre vous. Et ce n'est pas ce que vous voulez! Par contre, si vous avez laissé passer un trop long laps de temps sans augmenter le loyer, il vaut mieux justifier votre changement soudain: décalage avec les loyers actuels, travaux de rénovation, etc. Et si l'augmentation du loyer est trop importante, rien ne vous empêche de trouver un accord à l'amiable entre l'ancien loyer et celui indexé. C'est même une excellente solution. Que se passe-t-il si vous n'indexez pas les loyers? Rien de dramatique, hormis le fait de perdre de l'argent. A première vue, cette somme d'argent ne semble pas très conséquente. Et pourtant! En prenant pour exemple un loyer à 650 euros, celui-ci atteint 750 euros au bout de 10 ans. En additionnant les indexations de chaque année, le montant total avoisine tout de même les 8.000 euros, soit un an de loyer. Par ailleurs, ne pas indexer le loyer pendant des années pose un réel problème en cas de vente immobilière. Comment estimer le bien à sa juste valeur alors que le loyer n'est plus à jour depuis longtemps? En ayant préalablement prévu la clause d'indexation du loyer au contrat de bail, ce type d'ennui ne devrait pas arriver. Le locataire est prévenu. En revanche, la manière d'annoncer l'indexation a son importance. Il n'est pas nécessaire d'envoyer une lettre recommandée. Un simple mail écrit avec empathie favorisera de bonnes relations. Dans cet email, annoncez de manière informelle le nouveau montant indexé et la première date d'échéance de celui-ci. Ensuite, joignez-y en pièce jointe la lettre d'indexation officielle formelle.