Les annonces d'extension de réseau se multiplient sur le front des agences immobilières. Après We Invest il y a quelques jours, voici que le réseau ERA annonce de son côté concrétiser ses ambitions en Wallonie et à Bruxelles.

Neuf agences ont ouvert leurs portes depuis le début de l'année (dont Waterloo, Liège, Seraing, Bouge, La Louvière et Quiévrain). De quoi atteindre le total de 17 enseignes sur ces deux marchés régionaux. L'objectif est d'encore en ouvrir six d'ici la fin de l'année (notamment Namur, Soignies, Molenbeek, Saint-Ghislain). "Notre approche innovante séduit de nombreux agents immobiliers qui étaient dans des enseignes concurrentes, explique Johan Krijgsman, CEO ERA Belgium. L'heure est à la fusion des agences et ERA a le vent en poupe car il propose de faire partie d'un ensemble avec des moyens importants. " Le réseau immobilier américain ERA était jusqu'à présent essentiellement actif en Flandre, avec près d'une centaine d'agences développées depuis 1995.