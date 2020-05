Entre 2007 et 2019, 10% des résidences secondaires étrangères ont été achetées par des Belges en Espagne, indique mercredi un rapport de la Banco de Espana sur les achats immobiliers par des étrangers.

Plus de huit acheteurs sur 10 (84%) de résidences secondaires (non-résidents) en Espagne provenaient de l'Union européenne. 23% d'achats de logements par des étrangers ont été réalisés par des Britanniques durant cette période. Ils sont suivis par les Allemands et les Français (12%) et les Belges (10%).

Les côtes ensoleillées d'Espagne et les îles ont été les lieux de prédilection des acheteurs étrangers. La région d'Alicante vient en tête (38% des achats étrangers) suivie par la région de Malaga (28%) et Santa Cruz de Tenerife (25%). Dans 35 régions espagnoles sur 50, les achats étrangers ne représentaient que 2% du total.

