Deux salons de l'immobilier au programme en 2019

Un salon à destination des professionnels de l'immobilier sera bien organisé à Bruxelles en 2019. We are Real Estate prendra la place laissée vacante par Realty qui, après 10 éditions organisées à Tour & Taxis, a décidé de déménager à Knokke l'an prochain (19 et 20 septembre 2019). Il se tiendra les 22 et 23 mai dans le Palais 7 de Brussels Expo.