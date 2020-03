Le salon Batibouw, qui ouvre samedi ses portes au public dans les palais du Heysel, a pris plusieurs mesures préventives pour contrer tout risque liés au nouveau coronavirus, a indiqué vendredi Frédéric François, directeur du salon.

Des points d'hygiène équipés d'un savon spécial testé contre le virus seront disponibles dans les blocs sanitaires et les points d'informations. De plus, pendant toute la durée du salon, une équipe sera chargée de désinfecter méticuleusement toutes les poignées de porte présentes dans les palais et ce, cinq fois par jour.

Enfin, une équipe de quatre médecins se tiendra prête à intervenir à tout moment si l'un ou l'autre visiteur venait à montrer des signes de maladie.

