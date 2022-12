La Commission européenne renforce sa présence dans le quartier Nord. Elle va occuper une des deux tours d'Engie. D'autres locations sont attendues dans les prochaines semaines. Une présence qui va pousser de nombreuses sociétés à franchir le pas vers ce quartier en plein redéveloppement.

Le deal sera finalisé en janvier. Mais il ne fait déjà plus aucun doute que la Commission européenne s'installera en 2023 dans une des deux tours d'Engie Electrabel située dans le quartier Nord. Une location jusqu'en 2030 de l'immeuble North Light (33.000 m2) qui concerne la DG Traduction (qui quittera donc la rue de Genève à Evere) et qui renforcera la présence européenne dans le quartier, elle qui se concentrait jusqu'à présent dans le Covent Garden (70.000 m2).

"Cette transaction pourrait clairement faire office de game changer, c'est-à-dire qu'elle pourrait donner envie à de nombreuses sociétés de s'installer dans ce quartier, estime Bertrand Cotard, head of office department Brussels chez BNP Paribas Real Estate, en charge de la transaction. Elle signifie aussi clairement que le quartier Nord est désormais le second quartier ciblé par l'Europe après le quartier européen." Et Erik Verbruggen, son confrère de Belsquare, d'ajouter : "Cela signifie également qu'il n'y a plus de frontière entre les quartiers à Bruxelles".

Le quartier Nord concentre aujourd'hui les projets et ambitions des promoteurs immobiliers. Ils doivent contribuer à faire de cette zone monofonctionnelle un quartier ouvert, animé et mixte. Les rez-de-chaussée des futurs immeubles seront par exemple accessibles aux badauds et on y retrouvera davantage d'espaces publics et de commerces.

Encore 130.000 m2 à louer

Pour l'Europe, cette transaction pourrait de prime abord sembler surprenante car elle ne l'oriente pas vers un bâtiment exemplaire, mais bien vers un bâtiment qui sera rénové tout au long de l'année 2023 par ses propriétaires (Ethias et Whitewood Green Real Estate Fund). De quoi accréditer la thèse du déménagement temporaire. "L'Europe, qui doit respecter ses propres règles en matière de bâtiment exemplaire, doit renouveler son parc d'ici 2030. Elle cherche donc encore 130.000 m2 dans le quartier Nord", précise Bertrand Cotard.

Si la disponibilité est très faible actuellement, l'offre va gonfler dans les prochaines années avec la mise en location du North 5 (Cores), du CCN (Atenor et AG Real Estate), du Livin (Befimmo), d'un nouvel immeuble Tour & Taxis (Nextensa) et les redéveloppements de l'Ellipse (Fubon) et des immeubles que la Communauté flamande va libérer après 2024 quand elle rejoindra le Zin de Befimmo. D'autres mouvements sont également attendus dans les prochains mois du côté de la Régie des bâtiments. Même si elle pourrait aussi aller voir ailleurs, dans les immeubles Move Hub ou Oxy par exemple.

