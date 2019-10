Aux portes du Brabant wallon, le marché hainuyer se cherche encore une identité. Tiraillé entre la vague d'appartements et le maintien de lotissements quatre façades, certains politiques ont décidé de fermer le robinet. Jusqu'à nouvel ordre. Une mise sous cloche d'un marché en pleine ébullition.

Onze hectares de terrains à bâtir au nord d'Ecaussinnes, dans le quartier dit " Bel-Air ". Des dizaines de maisons (sur 156 parcelles) déjà construites dans un joyeux désordre, où se mêle couleurs, gabarits et revêtements en tous genres. L'antithèse de l'uniformité que l'on voit aujourd'hui se développer dans les nouveaux quartiers qui sortent de terre à Namur, Liège ou en Brabant wallon. Un lotissement à l'ancienne comme on n'en développe normalement plus en Wallonie. Mais des constructions qui permettent surtout de contenter la soif de quatre façades de ces nouveaux habitants qui arrivent par wagons entiers dans la région. Une nouvelle demande de permis déposée par Imwo pour des parcelles supplémentaires est d'ailleurs à l'étude sur ce terrain.

...