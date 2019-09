Dans l'est du Brabant wallon, les maisons ont encore un avenir

Si le Brabant wallon est une terre de quatre façades, l'est de la province en est son terreau le plus vivace. Les lotissements d'hier se réinventent pour proposer des projets de maisons bien plus réfléchis, d'autant que les terrains sont encore nombreux. Résultat : la fièvre de l'appartement n'y sévit pas encore.

© Debby Termonia

Des champs à perte de vue. Et des villas quatre façades à n'en plus finir. Bienvenue à Jodoigne. Ou, plutôt, dans les villages qui entourent le centre-ville et sa grand-place. Là où les promoteurs immobiliers peuvent encore appliquer les recettes du passé et se remémorer leur ancien core business : construire des maisons en veux-tu en voilà. " C'est ce qui fait toujours rêver les gens, surtout par ici où il reste encore beaucoup de terrains disponibles ", souligne Laurence, la petite cinquantaine, attablée à la terrasse de L'Imprévu, un snack du centre-ville. Trouver du foncier n'est donc pas vraiment un problème. D'autant que les prix sont relativement attractifs pour les nombreux Bruxellois ou Louvanistes qui désirent basculer au grand air : il faut compter entre 80.000 et 125.000 pour un terrain de 10 ares. Une belle affaire quand on connaît les tarifs appliqués dans les communes du centre de la province.

