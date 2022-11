Un peu plus de 61.000 contrats de crédit hypothécaire ont été conclus pour un montant total de plus de 10,5 milliards d'euros (hors refinancements) au troisième trimestre 2022, indique jeudi la Febelfin sur la base des statistiques relatives au crédit hypothécaire publiées par l'Union professionnelle du Crédit (UPC). Ceci représente une diminution du nombre des contrats de crédit octroyés de presque 11% par rapport au troisième trimestre de l'an dernier, précise la fédération du secteur financier.

Concernant le montant des crédits octroyés, la Febelfin note également une diminution, plus précisément d'un peu plus de 4,5% par rapport au montant accordé à la même période de 2021.

Le nombre de demandes de crédit a, quant à lui, connu au troisième trimestre une réduction de plus de 13%, hors refinancements, par rapport à la même période en 2021. Le montant de crédit correspondant durant ce troisième trimestre 2022 s'est également contracté, de presque 10%. Ce sont ainsi près de 75.000 demandes de crédit qui ont été introduites pour un montant total de 13,5 milliards d'euros.

Le montant moyen emprunté pour l'achat d'un logement est resté stable au troisième trimestre, autour de 197.000 euros. Les montants moyens pour un crédit de construction (215.000 euros) et pour achat + rénovation (203.000 euros) ont, eux, légèrement diminué.

Au cours de ce trimestre, presque 9 emprunteurs sur 10 (89,5%) ont, par ailleurs, à nouveau opté pour un taux d'intérêt fixe ou un taux d'intérêt variable assorti d'une période initiale de fixité des taux de minimum 10 ans.

