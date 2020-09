Immobel et Besix Red viennent de dévoiler les grandes lignes de la transformation du Cours Saint-Michel, un site de 4 ha situé à Etterbeek.

Immobel et Besix Red envisagent de transformer le siège de la banque ING, racheté en 2018, en un lieu de vie ouvert sur les quartiers environnants. On y retrouvera du bureau, des logements, des commerces et un grand parc. L'idée sera notamment de revaloriser le bâtiment existant en un immeuble de bureau adapté aux nouvelles méthodes de travail et d'aménager un parc habité ouvert au public, trois fois plus grand que l'actuel. "Notre concept de parc ouvert traversé par une promenade urbaine permettra d'avoir une véritable reconnexion au tissu urbain existant", estime Pascal Uyttendaele, directeur de projet Besix Red. Dessiné par les bureaux Office et Jaspers-Eyers, le projet comprendra une surface construite de 85.000 m2. La demande de permis d'urbanisme est attendue d'ici la fin de l'année pour une livraison espérée à l'automne 2025.