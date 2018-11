Construire coûtera encore plus cher l'an prochain

Selon les calculs de Bouwunie, on peut s'attendre à une hausse du prix de la construction de 4,54%, soit plus du double de l'inflation. Pour le prix moyen d'une habitation actuellement, cela représente un supplément de 15.600 euros. Les prix des matériaux de construction augmentent chaque année, d'environ 3 à 6%. Mais cette année, la hausse sera bien plus importante.

Le sable, les granules, le ciment et donc le béton et tous les produits issus du béton sont concernés par des hausses qui pourront atteindre entre 10 et 15%.

Le prix de l'asphalte et des toitures augmentera d'environ 10%, tandis que celui de la peinture sera 8% plus élevé en 2019. Bouwunie explique ces hausses par une pénurie de matières premières et une forte augmentation des prix du transport. Elle prévient également que ces deux points provoqueront vraisemblablement des délais supplémentaires dans les livraisons.