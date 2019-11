Friches industrielles, bâtiments à réaffecter, terrains vagues : les possibilités d'investissement sont très nombreuses à Charleroi et dans sa région. Mais les grands promoteurs hésitent encore à franchir le pas, principalement pour une question de rentabilité trop faible. Pourtant, des alternatives et opportunités existent.

Dans le milieu immobilier, certains les ont considérés comme des têtes brûlées. D'autres comme des précurseurs, plutôt visionnaires. Finalement, seul l'avenir tranchera. Iret Development et Eiffage Development sont les deux premiers promoteurs d'envergure à avoir pris la direction de Charleroi. L'un pour développer un centre commercial et poursuivre aujourd'hui ses activités dans le résidentiel. L'autre pour développer Ohr!zons, un projet impressionnant qui comprendra près de 380 logements, des bureaux et du commerce, le tout concentré dans cinq tours et articulé autour d'une esplanade et d'une halte nautique.

...