De plus en plus de proptechs veulent dépoussiérer le métier d'agent immobilier. On compte une série d'iBuyers (acheteurs instantanés) à l'étranger, tels qu'Opendoor, Zillow, Homeloop ou Dili. Soit des sociétés qui promettent un achat garanti en moins de 48 heures.

En Belgique, Wesold est le premier iBuyer. Contrairement à une agence immobilière, Wesold achète un logement en son nom, proposant une offre ferme sans clause suspensive. Et sans frais pour le vendeur. Une contrainte: la vente se fera à un prix moins élevé. Pour les acheteurs qui n'y connaissent pas grand-chose, ImmoPass propose d'effectuer un contrôle technique d'une future habitation avant de passer à l'acte. De leur côté, TopAgent et RealAdvice permettent de mettre des cotes sur les agences immobilières. Alors que pour estimer un bien, il est possible de faire appel à la plateforme PriceHubble, utilisée par de plus en plus d'agences immobilières (Lecobel Vaneau, Latour & Petit, etc.). Enfin, Nodalview aide les agents immobiliers à offrir des contenus innovants en matière de vidéos et photos. Pour acheter un logement sans dépenser les 30% de fonds propres exigés, il est possible d'obtenir un crédit via ByeByeRent qui co-investit avec vous dans votre bien. Pour les petits investisseurs, le grand saut peut être effectué via Ecco Nova et BeeBonds.