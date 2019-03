Comment AG Real Estate multiplie les gros coups à Paris

Tous les promoteurs parisiens d'envergure étaient sur le ligne de départ. Et, au final, c'est l'association momentanée rassemblant AG Real Estate, Icade, Les Nouveaux Constructeurs et Nexity qui a décroché la timbale. Soit l'aménagement d'un nouveau quartier de près de 100.000 m2 (Bruneseau) qui va terminer le quartier d'affaires Rive Gauche et permettre de créer un lien entre Paris et Ivry-sur-Seine. Un véritable projet de ville lancé par la Ville de Paris. " Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour le moment pour notre filiale française, se réjouit S...