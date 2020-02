Les prix des locations de logements à Bruxelles connaissent une hausse soutenue. Voici les prix moyens des loyers en 2019, hors charges, selon le baromètre annuel de la confédération flamande du secteur immobilier CIB Vlaanderen, qui s'est penchée pour la première fois sur le marché bruxellois.

En 2019, il fallait débourser 1.106 euros en moyenne, hors charges, pour louer un appartement, ressort-il du baromètre annuel de la confédération flamande du secteur immobilier CIB Vlaanderen, qui s'est penchée pour la première fois sur le marché bruxellois.

Le parc locatif de la Région Capitale est principalement constitué d'appartements (83,5%) et de studios (5,5%). La proportion de maisons en location est jugée trop basse et donc trop peu représentative pour être analysée. Il ressort du baromètre que le prix moyen de location des appartements dans la Région est en forte augmentation.

Par rapport à 2018, les loyers des appartements ont crû de 5,74%, pour atteindre en moyenne 1.106 euros, et des studios de 4,14%, à 624 euros. Les communes où les locations d'appartements sont les plus chères sont Woluwe-Saint-Pierre (1.234 euros/mois), Uccle (1.226 euros) et Auderghem (1.201 euros) et c'est à Jette (978 euros/mois en 2018 à 1.119 euros en 2019) et Forest (de 910 euros/mois en 2018 à 1.025 euros en 2019) que les hausses ont été les plus marquées.

A l'inverse, les loyers moyens les moins élevés sont à Laeken (795 euros), Anderlecht (788 euros) et Jette (757 euros). CIB Vlaanderen ne dispose pas de données représentatives pour Koekelberg et Ganshoren. Ces données proviennent de l'analyse de 5.782 contrats de bail en Région bruxelloise.

