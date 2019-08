Combien de temps faut-il pour louer son appartement ?

Le temps nécessaire pour qu'un appartement mis en location trouve preneur peut varier en fonction du type du bien ou du montant du loyer. Il faut, en moyenne, 41 jours pour louer un appartement. Et, sans surprise, ce sont les appartements les plus petits qui suscitent le plus rapidement l'intérêt.

65 jours, c'est le temps d'attente nécessaire pour un bien dont le loyer dépasse les 2.000 euros.

Quand on achète un appartement à titre d'investissement pour ses vieux jours, mettre la main sur un locataire fiable est l'un des premiers défis. Et pour faire son choix, peu d'éléments entrent finalement en compte. " Le montant du salaire est bien évidemment le premier élément, confie Olivier Reyé, directeur général de Trevi. De même que la stabilité de l'emploi et donc la nature du...

