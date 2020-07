La société immobilière réglementée (sir) Cofinimmo poursuit ses acquisitions à l'étranger et plus particulièrement aux Pays-Bas. Elle a mis la main, pour 46 millions d'euros, sur un complexe de soins à Bergen op Zoom, non loin de la frontière belge.

Le bâtiment date de 2010 et offre plus de 220 unités de soins réparties sur une superficie de plus de 16.000 mètres carrés. Le bâtiment dispose entre autres d'un restaurant, d'un salon de coiffure, d'un magasin, d'un cybercafé et d'un cinéma. Dans le complexe, les soins sont dispensés de manière personnalisée, en particulier aux personnes âgées souffrant de troubles somatiques et/ou psycho-gériatriques.

Le portefeuille en immobilier de santé de Cofinimmo outre-Moerdijk, d'une valeur de presque 350 millions d'euros, compte à ce jour plus de 40 actifs dans une large palette de soins, a indiqué le CEO Jean-Pierre Hanin.

