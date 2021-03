La société immobilière réglementée Cofinimmo, cotée à la Bourse de Bruxelles, a lancé une augmentation de capital en numéraire via constitution accélérée d'un carnet d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels internationaux pour un montant d'environ 180 millions d'euros, annonce-t-elle mercredi.

L'objectif principal de cette augmentation de capital est le financement de la croissance de Cofinimmo dans l'immobilier de santé, en refinançant des investissements réalisés au cours des derniers mois et en soutenant de nouveaux investissements sous forme d'acquisitions et développements.

La société immobilière précise qu'elle a des projets de développement en cours dans le secteur de la santé en Europe d'un montant de 447 millions d'euros, dont 358 millions restant à financer sur la période de 2021 à 2023.

La cotation de l'action de Cofinimmo avait été suspendue mercredi après-midi. Elle reprendra après la publication des résultats de l'opération, au plus tard ce jeudi.

L'action Cofinimmo fait partie de l'indice Bel 20.

