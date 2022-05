La société immobilière réglementée (Sir) Cofinimmo acquiert deux maisons de repos et de soins en Belgique pour quelque 25 millions d'euros, a-t-elle annoncé lundi.

Le premier site, en cours de développement, d'une valeur d'environ 20 millions d'euros, est situé à Grimbergen, dans le Brabant flamand, alors que le second site, d'une valeur d'environ 5 millions d'euros, se situe quant à lui dans la commune hennuyère de Mont-de-l'Enclus.

"Ces opérations montrent qu'en plus de notre expansion dans neuf pays européens, nous continuons d'être reconnus et appréciés en Belgique, tout en diversifiant nos partenaires. Nous renforçons à cette occasion le partenariat avec Orelia, qui bénéficie d'une expérience de plus de 40 ans dans la construction et l'exploitation de maisons de soins et de repos", souligne le CEO de l'entreprise, Jean-Pierre Hanin.

Le rendement brut initial pour le site existant de Mont-de-l'Enclus s'élève à plus de 4,5%, tandis qu'il sera inférieur à ce niveau pour le futur site de Grimbergen.

