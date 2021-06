La société immobilière réglementée Cofinimmo a acquis un terrain à Palma de Majorque, en Espagne, en vue d'y faire construire une nouvelle maison de repos, a-t-elle annoncé lundi.

Le budget d'investissement pour le terrain et les travaux s'élève à environ 14 millions d'euros. Le site est pré-loué à CLECE, l'un des plus grands opérateurs du pays.

Le bâtiment aura une superficie totale de plus de 7.000 m² et offrira 157 lits. Les travaux devraient commencer ce mois-ci, la livraison de la maison de repos et de soins étant quant à elle prévue pour le deuxième trimestre de 2023, précise encore la société cotée.

