Cofinimmo acquiert huit maisons de repos et de soins pour 150 millions d'euros

Cofinimmo a signé un accord concernant l'acquisition de huit maisons de repos et de soins en Belgique. Cette opération se fera via les apports en nature des actions d'une société et, d'autre part, via l'apport en nature d'un immeuble. La valeur conventionnelle pour le calcul du prix des actions et la valeur de l'immeuble s'élèvent à environ 149 millions d'euros, a annoncé la société immobilière réglementée dans un communiqué.

Les apports en nature s'élèvent à 122,327 millions d'euros. A cette fin, 1.183.737 nouvelles actions ordinaires seront émises dans le cadre du capital autorisé, et réparties entre 11 apporteurs. Des contrats de location avec une durée résiduelle moyenne pondérée de 24 ans ont été conclus pour tous les actifs. Le rendement brut initial s'élève à environ 4,5 %, indique Cofinimmo. La cotation de la société a été suspendue mercredi matin à la Bourse de Bruxelles. Elle reprendra seulement après l'annonce d'une autre transaction plus tard dans la journée