Le groupe immobilier Cofinimmo a investi 579 millions d'euros dans l'immobilier de santé en 2020, 18% de plus qu'en 2019, ressort-il de ses résultats annuels publiés jeudi. Le secteur de la santé, son véritable moteur de croissance, représente désormais 59% de son portefeuille et 20.600 lits.

"La pandémie que le monde subit depuis un an maintenant a mis en évidence l'importance sociétale du secteur de la santé. Par ses nombreux projets de développement, Cofinimmo participe activement à l'extension et au renouvellement du parc immobilier dédié à la santé en Europe", déclare Jean-Pierre Hanin, CEO de Cofinimmo, cité dans un communiqué. La société cotée à la Bourse de Bruxelles a réalisé un résultat net des activités clés - part du groupe de 181 millions d'euros, en hausse de 9% par rapport à 2019.

Le dividende brut pour l'exercice 2020, payable en 2021, s'élève à 5,80 euros par action, en hausse également par rapport aux 5,60 euros de l'exercice 2019. Cofinimmo a investi 733 millions d'euros au cours de l'exercice 2020, bien au dessus des 375 millions d'euros d'investissements prévus pour l'année. La société dispose désormais d'un portefeuille total de 4,9 milliards d'euros: 16,6% de plus qu'un an plus tôt. L'immobilier de santé y représente 2,9 milliards d'euros. Le reste est composé de bureaux et d'immeubles utilisés par des entreprises comme réseaux de points de vente (réseaux de distribution).

La société immobilière a par ailleurs réalisé ses premiers investissements en Finlande (novembre 2020) et en Irlande (janvier 2021). Les projets de développements à réaliser d'ici 2023 représentent près de 450 millions d'euros.

