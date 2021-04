Le promoteur immobilier Codic et l'investisseur Allianz Real Estate ont décidé d'unir leurs forces pour redévelopper deux immeubles voisins en un seul complexe de bureaux ultramoderne.

Chacun possédait un immeuble dans le quartier européen, à Bruxelles, avenue de Cortenbergh. "Aucun des deux n'atteignait la taille critique suffisante au vu des normes de bureaux dans le quartier européen, qui exige clairement des complexes de bureaux plus grands, explique Christophe Jacobs, directeur général de Codic Belgium. Allianz et Codic, ayant le même locataire dans les immeubles, ont donc trouvé une occasion unique de créer un nouveau lieu de travail répondant aux nouvelles exigences du marché." L'Atelier 234 et Jaspers & Eyers Architects ont été chargés de redessiner l'ensemble. La livraison du projet est prévue d'ici début 2025. Le nouvel actif offrira plus de 15.000 m2 et répondra aux normes les plus élevées en matière d'efficacité énergétique. "Notre objectif est de proposer des espaces de bureaux d'avant-garde, durables et de haute qualité aux institutions gouvernementales et aux grandes entreprises présentes dans le quartier européen de Bruxelles", fait remarquer Vincent Wathelet, responsable Belgique et Luxembourg chez Allianz Real Estate.