Où et à quel moment le chauffage doit-être allumé ? Est-il utile de chauffer un peu toutes les pièces ou peut-on se concentrer sur quelques pièces ? Alors que les Belges auraient diminué d'un tiers leur consommation de gaz, voici 5 astuces pour chauffer son chez-soi de la façon la plus efficace possible.

Malgré l'arrivée de températures plus fraîche, la consommation de gaz n'a pas grimpé en novembre. La consommation en Belgique est même inférieure d'un tiers à celle de l'année dernière. Selon une étude du Standaard, les ménages, les PME, les usines et les centrales à gaz belges ont consommé le mois dernier 33 % de gaz en moins qu'en novembre 2021. Des températures relativement clémentes n'expliquent pas tout, puisque même en corrigeant cette donnée, la consommation a été inférieure d'environ 15 %, indique Fluxys.

Ces chiffres rejoignent par ailleurs les données publiées mardi par le SPF Economie qui indiquent, elles-aussi, une économie considérable au cours du mois dernier de l'ordre de 30 %. L'économie a même été relevée sur toute l'année puisque la consommation de gaz de janvier à novembre a diminué de 16,1 % par rapport à la même période de l'année précédente selon Fluxys. Soit une économie de 27 térawattheures de gaz. La consommation aurait surtout baissé chez les gestionnaires de réseaux de distribution (-21,8 %) - qui desservent les ménages et les PME - et dans l'industrie (-15,5 %). La consommation des centrales à gaz est restée plutôt stable (-3,8 %).

Quelques astuces pour mieux chauffer

Ne chauffer que les pièces que l'on utilise

La première chose à prendre en compte est si votre maison est bien isolée ou non. Si elle est bien isolée, ce conseil n'est pas vraiment d'actualité puisqu'il a peu de grande différence de températures entre les espaces. Plus un bien est isolé, plus il conservera la chaleur et demandera moins d'effort aux radiateurs. Par contre si elle ne l'est pas, ne chauffer que les pièces où l'on vit (et quand on est là) permet de rationaliser l'utilisation et de se concentrer que sur ce qui est utile. En effet, dans ce genre de bâtiment la déperdition thermique est telle que la chaudière doit lutter, en pure perte puisqu'il n'y a personne, toute la journée pour maintenir une température moyenne.

Repérer les courants d'air (et les neutraliser)

Les courants d'air peuvent avoir un effet redoutable sur la température ressentie. En général, c'est surtout au niveau des fenêtres. Il est possible de repérer les courants d'air avec la fumée d'un bâton d'encens ou d'une simple bougie. Une fois repéré, on peut le colmater avec du silicone ou un bas de porte. Pour éviter les pertes de chaleur, il est conseillé de fermer les volets la nuit, d'installer des rideaux épais et des bas de portes, mais aussi de fermer les portes des pièces peu chauffées et celles qui mènent aux étages, puisque la chaleur a tendance à s'échapper vers le haut. Enfin, en sachant que 10 % de la chaleur d'une pièce peut être perdue par le sol, un bon tapis peut faire la différence.

Éteindre le chauffage la nuit

Contrairement à certaines idées reçues, il est plus judicieux de couper le chauffage la nuit et de l'allumer le matin. Même s'il consomme un peu plus à ce moment-là, la consommation sur le long terme reste plus faible de 5 à 10%. Sur une base annuelle, cela peut représenter une économie de plusieurs centaines d'euros. Selon Ecoconso, ne garder que 15 ou 16°C la nuit et quand on est absent permet d'épargner 15 à 20% de chauffage.

Faire preuve de souplesse

Les chaudières ou les pompes à chaleur ne s'usent pas forcément plus vite si on les éteint régulièrement. On peut donc facilement les éteindre si l'on est absent. On peut même envisager d'éteindre complètement sa chaudière si l'on part en vacances et qu'il ne fait pas trop froid. Pour plusieurs jours d'absence, on peut ainsi descendre jusqu'à 14 °C. Si l'absence dure plusieurs semaines en hiver, il est tout de même conseillé de mettre ses radiateurs en mode "hors gel", pour éviter que la température tombe en dessous de 8 °C.

On notera que la seule exception à cette souplesse d'utilisation sont les maisons bien isolées et avec chauffage sol. Ce genre de système est très lent à se mettre en branle et peu flexible. Une autre astuce est que si vous avez une pompe à chaleur et des panneaux solaires sachez qu'il est plus intéressant de la faire fonctionner en journée plutôt que tôt le matin, car ce sera moins cher. La pompe à chaleur est plus performante quand l'air est plus chaud à l'extérieur.

Programmer son chauffage

Il existe des thermostats programmables à distance qui coûtent entre 60 et 250 € et permettent de réaliser jusqu'à 15 % d'économie d'énergie. Avec son smartphone, on peut donc couper le chauffage et ne réchauffer sa maison qu'un peu à l'avance.

Eviter qu'il fasse trop froid et aérer

Une maison trop froide et pas suffisamment aérée peut provoquer des moisissures dont il peut être très difficile et couteux de se débarrasser. Par ailleurs, elles peuvent entraîner des problèmes de santé comme les yeux qui démangent, un nez bouché ou même de l'asthme. On garde donc une température de minimum 14-15 degrés, voire 12 pour les plus hardis, et on aère pendant 15 minutes chaque jour même les pièces ou il n'y a pas d'eau comme les chambres ( puisque la transpiration nocturne est aussi de l'humidité).

Utiliser au mieux sa chaudière à condensation

Elle se distingue d'une chaudière traditionnelle par le fait qu'elle peut récupérer ses propres gaz de combustion et permettre ainsi de faire des économies d'énergie de 10%. Mais, et peu de gens le savent, l'eau est souvent programmée à une température trop élevée. Il est possible d'économiser de cinq à dix pourcent d'énergie si l'eau de retour (soit celle qui sort pour chauffer radiateurs) est de maximum 55 degrés. Pour les maisons bien isolées, cela peut même être moins.

