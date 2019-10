Après deux ans de travaux, City 2, le centre commercial du centre de Bruxelles, a rouvert ses portes.

Imaginé par les architectes d'Altiplan et les designers de You Studio sous le contrôle du propriétaire AG Real Estate, City 2 est devenu plus urbain et plus lumineux avec, notamment, la création d'un troisième atrium avec puits de lumière. Le mix commercial a aussi changé : moins de textile, plus de décoration et de food & beverage avec l'arrivée d'un food court digne de ce nom.