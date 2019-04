Tous les promoteurs ne jurent désormais plus que par le développement de projets mixtes qui tendent à augmenter la qualité de vie des Bruxellois. Un bémol, les conditions pour produire des logements à des prix abordables ne sont pas encore suffisamment rencontrées. Résultat : privé et public vont devoir accorder leurs violons pour ne pas accentuer les fractures entre candidats acquéreurs.

Son exposition médiatique est inversement proportionnelle au nombre de projets qu'il développe dans la capitale. Si Jacques Lefèvre, CEO du promoteur BPI, préfère l'ombre à la lumière, il n'a toutefois pas dû se faire violence pour rencontrer Bety Waknine, l'une des femmes les plus puissantes du paysage immobilier bruxellois, qui a également longtemps préféré l'ombre d'un cabinet ministériel à la lumière des médias. A la tête d'urban.Brussels, elle délivre notamment les permis d'urbanisme des projets d'envergure et dirige une administration qui tente de promouvoir un développement territorial durable de la Région. Rencontre sur fond de réformes et de grands chantiers en cours.

...