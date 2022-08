We Invest et PriceHubble ont analysé des milliers d'annonces entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2022 afin de déterminer les fluctuations des prix d'achat et de loyers des logements belges. Et ce qui est sûr, c'est que les résultats montrent une forte évolution en fonction des localités.

Depuis le début de la crise sanitaire, le marché immobilier a tendance à énormément fluctuer, ce qui complique la tâche de déterminer les dynamiques immobilières. Parti de ce constat, We Invest s'est tourné vers PriceHubble, spécialiste des solutions numériques d'estimation, de conseil et d'analyse immobilière en Europe pour les professionnels. Le but ? "Évaluer, en temps réel et avec une haute précision, les dynamiques en cours sur le marché apparent (des prix affichés)."

Au total, c'est plus de 30 000 annonces d'achat et de location qui ont été analysées. "We Invest et PriceHubble ont analysé 11 086 annonces à la vente et 20 044 annonces à la location dans le cadre de cette étude des tendances de prix d'achat et de loyers sur le marché belge", explique We Invest dans un communiqué. "L'analyse porte sur les données issues de toutes les annonces immobilières publiées en ligne dans sept villes (Bruxelles, Charleroi, Gand, Liège, Louvain, Mons et Namur) entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2022."

Une fois les annonces analysées, des résultats commencent à voir le jour. Et la ville dont les prix dans le secteur immobilier ont le plus évolué se trouve être Charleroi. D'après les résultats, le prix au mètre carré a augmenté de 20% et le prix de vente a grimpé de 15,3% entre le premier trimestre 2021 et celui de 2022. Une situation qui a cependant évolué entre temps, puisque depuis le seconde trimestre 2022, le prix au mètre carré a baissé de 11,1 % et de 13,9 % pour les ventes.

Dans la capitale, les résultats des analyses montrent exactement l'inverse de la situation à Charleroi. Entre janvier 2021 et 2022, le prix du mètre carré à Bruxellesa baissé de 6,7% et de 5,5% à la vente. Au deuxième trimestre 2022, les prix ont de nouveau augmenté, avec une hausse de 9,1% par mètre carré.

Concernant les locations, c'est la ville de Mons qui a le plus fluctué, bien que Bruxelles a aussi connu une forte évolution. "Pour ce qui est des loyers, certaines villes comme Gand et Namur s'avèrent très stables entre 2021 et 2022 (respectivement +1,16 % et +0,67 % d'évolution), d'autres marquent une hausse modérée des loyers (comme Louvain avec +2,35 %). C'est encore une fois à Bruxelles que la situation évolue le plus : si les locataires ont en effet pu bénéficier d'une baisse de -8,3 % entre 2021 et 2022, sur le premier semestre 2022, les loyers bruxellois ont rebondi de +9,1 %".

We Invest ajoute que de manière générale, la situation immobilière des biens neufs reste "sous tension" et "constate un ralentissement" suite aux délais de livraison qui s'allonge et à la hausse des prix des matériaux de construction.

