Brabant wallon: Le prix médian des maisons atteint un montant record

Le prix médian des maisons en Brabant wallon a passé le seuil des 300.000 euros pour la première fois en 2019: il s'est établi à 310.000 euros, en hausse de 4,3% en un an et de 14,8% depuis 2015, a indiqué lundi la compagnie des notaires du Brabant wallon, qui a exclu les immeubles de rapport, les fermes et les villas de luxe de ses calculs.

L'attrait du " poumon vert de Bruxelles " (ici, Lasne) est plus fort que jamais.