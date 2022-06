Boom des ventes d'habitations à plus d'un million d'euros

Jamais autant de biens immobiliers n'ont été vendus pour plus d'un million d'euros en Belgique que l'an dernier, écrit Het Laatste Nieuws samedi. En 2021, 1.247 maisons et 446 appartements ont été vendus pour plus d'un million d'euros, soit près de 50% de plus que lors de la précédente année record de 2020.

Knokke-Heist se situe en tête des communes avec 288 ventes.