Le prix des appartements stagne mais le nombre de transactions croît. Le succès du bâti neuf se confirme.

A Blankenberge, le prix des appartements a encaissé une décote de 10,7% l'an dernier pour s'établir à 175.000 euros, selon les chiffres de la Fédération des notaires. Et ce, après des chiffres record en 2017. La localité redevient ainsi la commune la moins chère de la côte dans ce segment (ex aequo avec La Panne et Middelkerke). Sur la digue, les appartements ont souffert plus encore : - 14,2% à 214.500 euros.

...