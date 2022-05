Juunoo est une entreprise qui monte dans le secteur belge de la construction. La scale-up courtraisienne est en effet spécialisée dans la conception de cloisons circulaires, et donc réutilisables.

Une solution bien dans l'air du temps qui lui a permis de doubler son chiffre d'affaires l'an dernier. Elle vie...

Une solution bien dans l'air du temps qui lui a permis de doubler son chiffre d'affaires l'an dernier. Elle vient en outre de boucler une levée de fonds de série A de 6,6 millions d'euros. Soit une augmentation de capital de 3,6 millions d'euros et des prêts et subventions pour 3 millions supplémentaires. Ce tour de table a été rendu possible par les investisseurs existants, Finindus (le véhicule d'investissement lié à ArcelorMittal et à la Région flamande) et Saint-Gobain Gyproc et par le soutien financier de BNB Paribas Fortis, Trividend et Vlaio.